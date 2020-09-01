Ramo'da işler karıştı! Görkem Sevindik işte bu yüzden diziden ayrıldı
Show TV'nin yeni yıldaki iddialı dizilerinden biri olan Ramo'da Görkem Sevindik’in yeni sezonda dizi kadrosunda yer almamasını seyircileri meraklandırmıştı.
Yapımcılığını BKM’nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo dizisinde Görkem Sevindik'in neden ayrıldığı ortaya çıktı.
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İddiaya göre; Sevindik’in dizide ön plana çıkmasından rahatsız olduğu için Murat Yıldırım’ın baskısı nedeniyle işinden olduğu konuşuluyor.
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Yıldırım’ın yapımcıya, “Ya Görkem ya ben! Seçiminizi ona göre yapın” diyerek, rest çektiği öne sürüldü.
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Daha önce de 'Söz' adlı dizide rol alan Görkem Sevindik, canlandırdığı 'Keşanlı' karakteriyle büyük bir kitle yakalamış; dizinin final yapmasının ardından da 'Ramo'nun yapımcısıyla ile el sıkışmıştı.
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