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Ramo ve Söz'ün yıldızı Görkem Sevindik'in aracını gören inanamadı! Fiyatı duyan şaştı kaldı

Söz ve Ramo dizileriyle tanınan Görkem Sevindik'in aracı görenleri şaşırttı.

Söz dizisindeki Mücahit Serdengeçti rolüyle tanınan 34 yaşındaki Görkem Sevindik kısa sürede seyircinin beğenisini kazanmıştı. Söz'ün ardından Ramo dizisine transfer olan Sevindik'in Ramo macerası kısa sürmüştü. 

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11 bölüm sonra diziden ayrılan Görkem Sevindik, itfaiyecilerin zorlu hayatlarını ve birbirlerine olan bağlarını anlatan diziyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

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Yakında Show TV ekranlarında yer alacak bir aksiyon ve dram türündeki Kırmızı Kamyon dizisiyle ekranlara dönecek olan Görkem Sevindik, Bebek'te görüntülendi. 

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Trafikte seyir halindeyken flaşların patlamasıyla arkadaşlarıyla birlikte Sevindik poz verdi.

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