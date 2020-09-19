Ramo ve Murat Yıldırım sosyal medyaya damgasını vurdu! İşte son bölümde yaşananlar
Show TV'nin iddialı dizilerinden olan Ramo yeni sezona hızlı giriş yaptı.
Show TV'nin BKM imzalı dizisi Ramo, dün akşam ekrana gelen 12. bölümü ile yeni sezona merhaba dedi. Adalet savaşına İstanbul'da devam eden Ramo'da, Taner ve Sibel'in evleneceğini duyan Ramo düğünü basınca, finalde büyük karşılaşma gerçekleşti.
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Cihangir, Ramo'nun karşısına çıktı. İkilinin karşı karşıya geldiği anlarda nefesler tutulurken, Ramo'nun vereceği mücadele merak uyandırdı.
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Ramo, dün akşam yayınlanan 12. bölümüyle ve #Ramo etiketiyle Twitter Türkiye'de 11 saat 40 dakika, dünyada ise 2 saat 45 dakika TT listesinde kaldı.
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Murat Yıldırım Twitter Türkiye'de 8 saat 25 dakika gündemde kaldı.
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