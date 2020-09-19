Ramo ve Murat Yıldırım sosyal medyaya damgasını vurdu! İşte son bölümde yaşananlar

Show TV'nin BKM imzalı dizisi Ramo, dün akşam ekrana gelen 12. bölümü ile yeni sezona merhaba dedi. Adalet savaşına İstanbul'da devam eden Ramo'da, Taner ve Sibel'in evleneceğini duyan Ramo düğünü basınca, finalde büyük karşılaşma gerçekleşti.