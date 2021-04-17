BIST 1.408
DOLAR 8,06
EURO 9,67
ALTIN 460,38

Ramo final yapsa da başrolü Esra Bilgiç'in yeni projesi belli oldu ara vermiyor!

Ramo final yapsa da başrolü Esra Bilgiç'in yeni projesi belli oldu ara vermiyor!

Show TV Ramo dizisinde Murat Yıldırım'la başrol oynayan Esra Bilgiç'in yeni projesi belli oldu. Ramo bitmeden yeni projeye imza attı.

Ramo final yapsa da başrolü Esra Bilgiç'in yeni projesi belli oldu ara vermiyor!

Diriliş Ertuğrul dizisiyle oyunculuk kariyerine başlayan şimdilerde Show TV'de Murat Yıldırım ile başrol oynayan Esra Bilgiç'in peşinde kuyruk oluştu. 

115
Ramo final yapsa da başrolü Esra Bilgiç'in yeni projesi belli oldu ara vermiyor!

Yapımcılar, teklifleri peş peşe sundu. Show Tv'de yayınlanan Ramo dizisinde Sibel karakterine hayat veren oyuncu Ramo final yapmadan kararını verdi.

215
Ramo final yapsa da başrolü Esra Bilgiç'in yeni projesi belli oldu ara vermiyor!

Ramo dizisi 16 Nisan Cuma günü son kez izleyici karşısına çıktı ve final yaptı. Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bir süredir yapımcıların peşinde koştuğu Esra Bilgiç Gold Film'in yeni sezonda FOX için çekeceği merakla beklenen Kanunsuz Topraklar dizisiyle el sıkıştı.

315
Ramo final yapsa da başrolü Esra Bilgiç'in yeni projesi belli oldu ara vermiyor!

Esra Bilgiç, Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılan Uğur Güneş ile partner olacak.

415