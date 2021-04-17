Ramo final yapsa da başrolü Esra Bilgiç'in yeni projesi belli oldu ara vermiyor!
Show TV Ramo dizisinde Murat Yıldırım'la başrol oynayan Esra Bilgiç'in yeni projesi belli oldu. Ramo bitmeden yeni projeye imza attı.
Diriliş Ertuğrul dizisiyle oyunculuk kariyerine başlayan şimdilerde Show TV'de Murat Yıldırım ile başrol oynayan Esra Bilgiç'in peşinde kuyruk oluştu.
Yapımcılar, teklifleri peş peşe sundu. Show Tv'de yayınlanan Ramo dizisinde Sibel karakterine hayat veren oyuncu Ramo final yapmadan kararını verdi.
Ramo dizisi 16 Nisan Cuma günü son kez izleyici karşısına çıktı ve final yaptı. Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bir süredir yapımcıların peşinde koştuğu Esra Bilgiç Gold Film'in yeni sezonda FOX için çekeceği merakla beklenen Kanunsuz Topraklar dizisiyle el sıkıştı.
Esra Bilgiç, Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılan Uğur Güneş ile partner olacak.