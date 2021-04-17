Ramo dizisi 16 Nisan Cuma günü son kez izleyici karşısına çıktı ve final yaptı. Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bir süredir yapımcıların peşinde koştuğu Esra Bilgiç Gold Film'in yeni sezonda FOX için çekeceği merakla beklenen Kanunsuz Topraklar dizisiyle el sıkıştı.