Ramo dizisine flaş transfer Ruhi Sarı dizinin kadrosuna katıldı

Sevilen oyuncu Ruhi Sarı 1995 yılında ise Tunç Başaran‘ın yönetmenliğini üstlendiği “Sen de Gitme” adlı filminde Rıfat karakterine hayat vererek profesyonel anlamda ilk sinema filminde rol almıştır. Ve bu filmdeki rolü ile 33. Antalya Film Şenliği Altın Portakal Film Festivalinde Yılmaz Zafer Onur Ödülünü almaya hak kazanmıştır.