Ramo dizisine flaş transfer Ruhi Sarı dizinin kadrosuna katıldı
Show Tv'nin yeni dizisi Ramo'ya flaş bir transfer gerçekleşti. Söz dizisinde boy gösteren Ruhi Sarı, dizinin kadrosuna dahil oldu.
Başrollerini Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat gibi oyuncuların yer aldığı dizi Ramo'ya ilk transfer Söz dizisinden oldu. Murat Yıldırım'ın hayat verdiği Ramo'nun öldürdüğü Seyhan’ın abisi ‘Ceyhan’ karakterine Ruhi Sarı hayat verecek.
Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Yağız Alp Akaydın’ın üstlendiği ‘Ramo’, ilk bölümünden itibaren ilgi çeken hikayesiyle Salı akşamlarının dikkat çeken dizileri arasında yer almayı başardı.
Peki, Ruhi Sarı kimdir?
Ruhi Sarı, 18 Mayıs 1972 tarihinde Trabzon‘da dünyaya gelmiştir. Oyuncu aslen Gümüşhane Torul Yurt (Zaga) Köyü’ndendir. Ortaokul ve Lise eğitimini İstanbul Kartal’da tamamlamıştır. Ruhi Sarı Tiyatro hayatına yine İstanbul Kartal Sanat Tiyatrosu’nda adım atmıştır. Lise mezuniyetinden sonra Konya Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazanan oyuncu Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur.
Sevilen oyuncu Ruhi Sarı 1995 yılında ise Tunç Başaran‘ın yönetmenliğini üstlendiği “Sen de Gitme” adlı filminde Rıfat karakterine hayat vererek profesyonel anlamda ilk sinema filminde rol almıştır. Ve bu filmdeki rolü ile 33. Antalya Film Şenliği Altın Portakal Film Festivalinde Yılmaz Zafer Onur Ödülünü almaya hak kazanmıştır.