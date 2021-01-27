Ramo dizisinde flaş değişiklikler gidenlerin yeri doluyor işte yeni oyuncu
Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in rol aldığı Ramo dizisine yeni bir düşman katıldı. Dizide oyuncu değişiklikleri dikkat çekti.
Show TV'de yayımlanan Ramo dizisi, son zamanlarda oyuncu değişiklikleriyle ön planda. Başrollerini Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in paylaştığı diziye yine yeni bir oyuncu katıldı.
Olgun Şimşek kadrodan ayrılırken yerine gelecek olan isim belli oldu. Ramo 29. bölüm fragmanında arabadan inen şapkalı gizemli bir adam dikkat çekerken hikayenin değişeceğinin de sinyalini verdi.
Gizemli adamın kim olduğu araştırılırken, kimliği de ortaya çıktı.
Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu kişinin Nişan Şirinyan olduğu öğrenildi. 63 yaşındaki oyuncu, Kurtlar Vadisi dizisinde Samuel Vanunu karakterini oynamıştı.