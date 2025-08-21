'Ramiz dayı' rolü ile ünlenen oyuncu Ufuk Bayraktar gözaltına alındı
Ezel dizisinde Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandırarak ün kazanan Ufuk Bayraktar, Beyoğlu’nda bir restorana baskın yaparak haraç istediği iddiasıyla gözaltına alındı. Ünlü oyuncunun daha önce de adli siciline yansıyan olayları bulunuyor. Emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Ezel dizisinde Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandırarak ün kazanan Ufuk Bayraktar, Beyoğlu’nda bir restorana baskın yaparak haraç istediği iddiasıyla gözaltına alındı. Ünlü oyuncunun daha önce de adli siciline yansıyan olayları bulunuyor. Emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar, Beyoğlu’ndaki bir restorana baskın yaparak işletmeciden haraç istediği iddiasıyla gözaltına alındı. İddiaya göre Bayraktar, geçtiğimiz hafta beş kişiyle birlikte restorana giderek işletme sahibine, “Buraya çökecekler, biz seni koruyacağız. Haftalık 25 bin lira vereceksin” dedi.
Restoran sahibinin ödeme yapmaması üzerine Bayraktar’ın dün tekrar mekâna geldiği ve haraç miktarını 10 bin liraya düşürdüğü öne sürüldü. Bu gelişme sonrası polis ekipleri harekete geçerek oyuncuyu gözaltına aldı.
Emniyetteki i̇şlemler sürüyor
43 yaşındaki oyuncunun emniyetteki işlemleri sürüyor. Gözaltına alınan Bayraktar’ın ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Daha önce de cezaevine girmişti
Bayraktar, 2007 yılında karıştığı bir olay nedeniyle 6 ay hapis yatmıştı. Oyuncu, özellikle Ezel dizisinde Tuncel Kurtiz’in canlandırdığı Ramiz Dayı karakterinin gençliğine hayat vermesiyle geniş bir hayran kitlesi edinmişti.
Setlerde yaşanan taciz ve mobbing olaylarını kınıyor, tüm sektör bileşenlerini dayanışmaya çağırıyoruz! Ufuk Bayraktar, karıştığı bir kavgada babasına ait ruhsatsız silahı üzerinde bulundurduğu için yargılandığı davadan 6 ay hapis cezası almıştı. Bayraktar, cezasını Silivri Cezaevi'nde çekmişti.