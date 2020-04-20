Ramazan'ın vazgeçilmez lezzeti güllaç nasıl yapılır?

Güllaç Nasıl Yapılır?

Sütü derin bir tencereye aktarın ve kaynatın. Kaynamakta olan süte toz şekeri ekleyin. Ocaktan alın ve karıştırarak toz şekerin erimesini sağlayın. Son olarak; gül suyunu ilave edin. Ilınması için 2- 3 dakika kadar bekletin.