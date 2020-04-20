Ramazan'ın vazgeçilmez lezzeti güllaç nasıl yapılır?
Ramazan ayında sofraların lezzetine lezzet katan güllaç, basit tarifi ve pratik yapımı ile oldukça tüketilmektedir. Damakta bıraktığı nefis tat ve hafifliği ile bilinen güllaç tatlısı, geleneksel tatlıların arasında en çok sevilenler arasında yer almaktadır. Peki, güllaç nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, pratik ve nefis güllaç tarifi, yapımı ve malzemeleri...
Osmanlı'nın geleneksel tadı güllaç, hafifliği ve serinletici aromasıyla yaz aylarına denk gelen ramazanda iftar sofralarının baş tacı. Peki, Ramazan'da güllaç nasıl yapılır? Güllaç malzemeleri ve tarifi...
Güllaç tarifi
Güllaç malzemeleri
12 yaprak güllaç
İki buçuk litre süt
İki buçuk su bardağı toz şeker
1 paket vanilya
1 çay bardağı gülsuyu
2 su bardağı dövülmüş ceviz
Süslemek için:
Toz antep fıstığı
Kiraz şekerlemesi ya da nar
Güllaç Nasıl Yapılır?
Sütü derin bir tencereye aktarın ve kaynatın. Kaynamakta olan süte toz şekeri ekleyin. Ocaktan alın ve karıştırarak toz şekerin erimesini sağlayın. Son olarak; gül suyunu ilave edin. Ilınması için 2- 3 dakika kadar bekletin.
Güllaç yapraklarını küçük parçalar halinde kırın. Tepsinin tabanını bir kat güllaç yaprağı ile kaplayın. Hazırladığınız sütlü karışımdan azar azar ekleyerek, yaprakları ıslatın.
İnce çekilmiş ceviz içi serpiştirin. Aynı işlemi güllaç yaprakları bitene kadar tekrarlayın. Kalan sütü; en üstte kalan güllaç yapraklarının üzerine gelecek şekilde ekleyin.