Ramazan'da uykusuz kalmamak için ne yapmalı uzmanından öneriler!
Göz Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Opr. Dr. Şehvar Nefesoğlu, uykusuzluk kaynaklı göz problemlerine karşı alınabilecek önlemleri anlattı.
Her insanın günde en az 5 saat uykuya ihtiyacı vardır. Kişiden kişiye değişiklik gösterebilen uyku düzeni, gözleri korumada önemli bir etkiye sahiptir. Yapılan araştırmalara göre yetişkinlerin dinlenmesi için her gün 6-8 saat aralığında düzenli uyku uyumaları gerekir.
Sağlıklı yetişkinler, günlük 6-8 saatlik bir uykuya ihtiyaç duyar. Bu nedenle ramazan süresince uykusuz kalmamak için uyku saati öne çekilmeli. Sahur vaktine kadar uyku ihtiyacının bir kısmının karşılanması gerekir.
Sahur yemeğinin hemen ardından uykuya geçilmemeli. Yemekten sonra yatmak kalitesiz uykuya neden olur.
Uyku öncesi cep telefonu, bilgisayar ve televizyon gibi radyasyon kaynağı olan teknolojik aletlerden uzak durulmalı, gürültülü ortamlarda bulunulmamaya özen gösterilmeli.