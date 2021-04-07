Ramazan'da uykusuz kalmamak için ne yapmalı uzmanından öneriler!

Her insanın günde en az 5 saat uykuya ihtiyacı vardır. Kişiden kişiye değişiklik gösterebilen uyku düzeni, gözleri korumada önemli bir etkiye sahiptir. Yapılan araştırmalara göre yetişkinlerin dinlenmesi için her gün 6-8 saat aralığında düzenli uyku uyumaları gerekir.