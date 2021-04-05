Ramazan'da tüketilmesi gereken besinler nelerdir? 5 besini sofradan eksik etmeyin!
Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, Ramazan'da tüketilmesi gereken 5 "mucize besin"i açıkladı...
11 ayın sultanı Ramazan'ın gelmesine çok kısa bir süre kalmışken bu dönemde sağlıklı bir şekilde beslenmek isteyenler için en önemli besinleri paylaştık. İşte Ramazan sofralarında mutlaka olması gereken 5 besin!
Zerdeçal
Zerdeçal mide ekşimesi ve mide ağrısı şikayetlerine iyi gelerek yemek sonrası hazımsızlık şikayetlerini engellemeye yardımcı olur. Bu nedenle yemeklerinizde zerdeçala yer vermekten çekinmeyin!
Hurma
Tatlı krizlerinizi bastıracağınız harika bir yiyecek olması yanı sıra hem yüksek lif içermesiyle kabızlık ve hazımsızlığa iyi gelirken hem de oruç tutarken uzun süreli açlık sebebiyle bozulan bağırsak faaliyetlerinin düzenlenmesinde etkilidir.
Çorba
Yüksek sıvı kayıpları sebebiyle hem sıvı dengenizi düzenleyecek hem de düşük kalorisi sebebiyle kilo kontrolünüz açısından en önemli besin olacaktır.