Ramazan'da tatlı tüketimi nasıl olmalı bağışıklık sisteminiz için bu tatlılardan uzak durun!

“Reçel, baklava, lokum bağışıklık sisteminin düşmanı”

Ramazan süresince tatlı ihtiyacının nasıl karşılanması gerektiğine de dikkat çeken Prof. Dr. Pehlivanoğlu, "Tam tahıllı karbonhidratlar beyaz ekmeğe göre insanın karbonhidrat ve enerji ihtiyacını çok daha iyi karşılar ve uzun bir süre için karşılar. Halbuki beyaz ekmek insanın kan şekerini hızlı bir şekilde yükseltir ve hızlı bir şekilde düşmeye neden olur. Bunun yanı sıra Ramazan'da fazla tüketilen tatlılar, baklavalar, kadayıflar, börekler, çörekler, şekerler, lokumlar, ballar, reçeller bağışıklık sisteminin düşmanlarıdır. Bağışıklık sistemini ayakta tutmak için yeteri kadar minerali mikro ve makro besin elemanlarından almak gerekiyor. Bunun için yağları kızarmış patates, kızarmış köfte ile almamız doğru değildir. Aksine çiğ zeytinyağı ya da tereyağı şeklinde almak daha mantıklıdır." şeklinde konuştu.