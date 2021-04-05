Ramazan'da susuzluğa çare! Canan Karatay'ın hoşaf tarifi!
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Habertürk yayınında Balçiçek İlter'e oruç tutanlarla ilgili önemli tavsiyelerde bulundu. Bir de susuzluğa çare olan hoşaf tarifini açıkladı...
İftar sofralarında ve sonrasında gazlı ve şekerli içeceklerin tüketilmemesini tavsiye eden Karatay, sütlü tatlıları, ayranı ve hoşafı önerdi. İşte Canan Karatay'ın sağlıklı hoşaf tarifi...
ASLA KAYNATMAK VE ŞEKER ATMAK YOK
Hoşafın Ramazan'da yaşanılan susuzluğu giderdiğini belirten ünlü diyetisyen, hoşafın tarifini böyle verdi:
MALZEMELER:
-Bir avuç kayısı
-Bir avuç incir
-Bir avuç mürdüm eriği
-Bir avuç besi üzümü veya kara üzüm
-İki çubuk tarçın
-5-6 karanfil konulacak.
-Şeker eklemek ve kaynatmak yok.
YAPILIŞI:
Bunları tencereye koyun ve oda sıcaklığında su ekleyin. Asla kaynatılmıyor. Kap kapatılıyor buzdolabına konuyor.