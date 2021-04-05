Ramazan'da susuzluğa çare! Canan Karatay'ın hoşaf tarifi!

MALZEMELER:

-Bir avuç kayısı

-Bir avuç incir

-Bir avuç mürdüm eriği

-Bir avuç besi üzümü veya kara üzüm

-İki çubuk tarçın

-5-6 karanfil konulacak.

-Şeker eklemek ve kaynatmak yok.