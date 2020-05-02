Ramazan'da susatmayan yiyecekler nelerdir?
Ramazanda oruç tutarken açlığın yanı sıra yaşanılan susuzluk da pek çoğumuzu zorlayabiliyor. Oysa ramazan sürecinde beslenmemize ekleyeceğimiz bazı besinler susuzluk hissi yaşamamızı önleyebilir! Peki su ihtiyacımızı karşılamamıza destek olan besinler neler?
Sahurda yiyeceğiniz besinler çok önemli. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte yaşayacağımız susuzluk hissine karşı önlemler alabilmek mümkün. Susatmayan yiyecekleri merak edenler için bu besinlerin listesini sizler için hazırladık. Çünkü gün içinde yaşanacak olan susuzluk durumu tüm gününüzü mahvedebilir. Özellikle sahurda yiyeceğiniz bazı gıdalar sizleri susuzluktan kurtaracaktır. İşte, "susatmayan yiyecekler nelerdir" sorusunun cevabı...
1-Kabak
Yüzde 93'ü su içerir. Bunun dışında içerdiği lif oranıyla da bağırsakları çalıştıran iyi bir sebze alternatifidir. Kabak, hücrelerimizi DNA hasarına karşı koruyan lutein ve zeaksantin antioksidanlarını da içerir. Bunun dışında C vitamini içeriği ile 1 porsiyonunda (150 gram) günlük C vitamini gereksiniminin yüzde 35'i kadarını karşılayarak bağışıklık sistemimize de destek olur. Kabağı tüketirken kıymalı, zeytinyağlı yemeğini yaparsak protein oranını da zenginleştirerek besin değerini artırmış oluruz.
2-Salatalık
Salatalık yüzde 96,7 oranında neredeyse tamamı su olan ve şu an mevsimi olduğu için kolaylıkla bulabileceğimiz bir sebzedir. Su içeriği dışında potasyum, magnezyum, fosfor, kalsiyum, K vitamini açısından da zengindir. İçerdiği cucurbıtacıns maddesi de anti-diyabetik etki gösterir. Salatalığı sahurda ya da iftarda hem sade hem de salata içinde ya da yoğurtla beraber cacık yaparak tüketebilirsiniz.
3-Marul
Marul çeşitleri de ortalama yüzde 96 su içeriğine sahiptir. Havaların ısındığı şu dönemde sıcak yemek istemediğimiz zamanlarda içeriği diğer renkli sebzelerle zenginleştirerek zeytinyağlı-limonlu, vitamin, mineral ve liften zengin doyurucu, kalorisi de düşük salata, su ihtiyacımızı karşılamada çok güzel destek olur. Marul ayrıca vitaminlerden A, C, K, folat ve minerallerden de potasyum ve çinko açısından zengindir.