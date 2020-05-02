Ramazan'da susatmayan yiyecekler nelerdir?

2-Salatalık

Salatalık yüzde 96,7 oranında neredeyse tamamı su olan ve şu an mevsimi olduğu için kolaylıkla bulabileceğimiz bir sebzedir. Su içeriği dışında potasyum, magnezyum, fosfor, kalsiyum, K vitamini açısından da zengindir. İçerdiği cucurbıtacıns maddesi de anti-diyabetik etki gösterir. Salatalığı sahurda ya da iftarda hem sade hem de salata içinde ya da yoğurtla beraber cacık yaparak tüketebilirsiniz.



