Ramazan'da spora devam edilir mi nasıl spor yapılmalı?

Elastik band, dambıl gibi ağırlıklar sayesinde direnç egzersizleri yapabilir ve haftanın farklı günlerinde, farklı kas gruplarını çalıştırabilirsiniz. Örneğin Pazartesi sırt ve karın, Salı esneme hareketleri, Çarşamba göğüs ve kol, Perşembe tempolu yürüyüş, Cuma omuz ve bacak benzeri çalışmalar sayesinde formunuzu korumanız mümkün.