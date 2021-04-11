Ramazan'da sokağa çıkma ve seyahat yasağı! İşte hükümetin 'kapatma' planı gözler Salı gününde
Koronavirüs salgınında Türkiye ilk kez en fazla günlük vaka bildiren ülkeler sıralamasında liderliğe çıktı. Vakalarının 55 bine dayanmasının ardından Ramazan'da yeni önlemlerin gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları da yeni yasakları işaret ediyor. İktidar kulislerinde ramazan ayı boyunca kapanma seçeneği ağırlık kazandı.
Bu hafta yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda netleştirilmesi beklenen ramazan önlemlerinin çerçevesi, başkent Ankara’da en çok konuşulan konuların başında geliyor. İşin içinde olan bilim insanları ve siyasiler, ikiye bölünmüş durumda. Hızla artan koronavirüs vakaları nedeniyle ramazanda “kapanma” yapılmasını savunanlarla, hafta sonu ve akşam sokağa çıkma yasaklarını yeterli bulanlar var. Kulislerde ramazan ayı boyunca kapanma seçeneği tartışılıyor. Hükümetin de bu seçeneğe sıcak baktığı söyleniyor...
Hükümette kapalı kapılar ardında yapılan değerlendirmelerde, turizm sezonu açılmadan önce vakaların kontrol altına alınması gerektiği belirtiliyor.
Bunun için, ramazanda ‘kapatma’ yapılarak, mayıs ayının ikinci yarısına daha “az vaka ve kontrollü pandemiyle” girmenin doğru olacağını, böylece turizm tanıtım kampanyalarının daha iyi yönetileceğini söyleyenler olduğunu biliyoruz.
“Mart başında erken açıldık. Kademeli normalleşmeye nisan ayında başlamalıydık” diyen hocaların sözlerinin dinlenmemesinin faturasının ödendiğini ifade edenler de var.