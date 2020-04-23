Ramazan'da sağlıklı kalmak için bu hataları yapmayın!

Bardak bardak çay içmek

Bir çoğumuz çay tiryakisiyiz, doğruya doğru. Ramazan boyunca gün içinde içemediğiniz çayları da iftarla sahur arasına sıkıştırmaya çalışıyor olabilir, demlikler dolusu çay içiyor olabilirsiniz. Ancak çay, hem demir emilimini azalttığı hem de tansiyonu yükselttiği için çok da içilmemesi gereken bir içecek. İftar sonrası ölçülü bir şekilde çay içmeniz gerektiğini söyledik ama bunu da söylemeden geçmek olmaz. İftar sonrası içtiğiniz çayın ocaktan yeni alınmış olmasına dikkat ediyor, sıcak sıcak çay içiyorsanız büyük hata ediyorsunuz. Zira sıca çay tıpkı sıcak pide ve çorba gibi yemek borunuza ve midenize tahmin ettiğinizden çok daha fazla zarar veriyor. Bu nedenle çayın kaynarken değil biraz daha ılıdıktan sonra içilmesi öneriliyor, aklınızda bulunsun.