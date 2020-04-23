Ramazan'da sağlıklı kalmak için bu hataları yapmayın!
Ramazanın gelmesiyle birlikte beslenme düzenlerimiz değişecek, iftar ve sahur olmak üzere 2 ana öğünle günlerimizi geçirmeye başlayacağız. Peki ama bu hızlı beslenme düzeni değişimi sırasında neler yapmamız gerekiyor, nelere dikkat edip nelerden kaçınmalıyız?
İftarda sıcak pide yemek
Kabul ediyoruz, ramazan pidesi dediğin şöyle sıcak sıcak yendiğinde, içine bolca tereyağı sürüp eritildiğinde güzel. Ama ne yazık ki iftarda pideyi el yakar sıcaklıktayken yememek gerekiyor. Çünkü sıcak pide, hazımsızlıktan reflüye dek birçok soruna neden oluyor. Aynı şekilde pideyi ölçülü yemek de önemli. Zira pide de bolca karbonhidrat olduğundan kan şekerinizi hızla değiştirme özelliğine sahip. Aman dikkat.
Uyumak
Sahurda bol bol yemek yedikten ve bardak bardak su içtikten sonra hemen uykuya geri dönmek de hata. Evet, belki uykusuzluğa dayanamıyorsunuz, belki sabah erkenden kalkmanız gerektiğinden uyumak için 1 dakika bile kaybetmek istemiyorsanız ama yemek yedikten hemen sonra uyumak, sindirim sisteminiz açısından oldukça zararlı. O kadar yedikten sonra hemen uykuya geçildiğinde sindirim sistemi gerektiği kadar çalışmıyor, bu da bağırsaklarınızdan midenize birçok organınıza zarar veriyor. O yüzden sahur yemeğinin ardından bir süre uyanık kalmaya özen göstermeniz gerekiyor.
Mideye bir anda yüklenmek
Bütün gün oruç tutmanın verdiği iştahla iftar sofrasına oturunca kalkmak istemiyor, sofradaki her şeyden yemek istiyorsunuz belki. Oysa uzun süren bir yemek yememe zamanının ardından midenize bir anda o kadar yüklenmemeniz gerekiyor. Bu nedenle iftarda orucunuzu açarken hafif iftariyeliklerle başlamanız, ardından ılık bir çorba içip en az 15 dakika ara vermeniz öneriliyor. 15 dakika sonra zaten kendinizi tok hissedecek, sofradaki diğer yiyeceklerden ölçülü bir şekilde yiyeceksiniz.
Bardak bardak çay içmek
Bir çoğumuz çay tiryakisiyiz, doğruya doğru. Ramazan boyunca gün içinde içemediğiniz çayları da iftarla sahur arasına sıkıştırmaya çalışıyor olabilir, demlikler dolusu çay içiyor olabilirsiniz. Ancak çay, hem demir emilimini azalttığı hem de tansiyonu yükselttiği için çok da içilmemesi gereken bir içecek. İftar sonrası ölçülü bir şekilde çay içmeniz gerektiğini söyledik ama bunu da söylemeden geçmek olmaz. İftar sonrası içtiğiniz çayın ocaktan yeni alınmış olmasına dikkat ediyor, sıcak sıcak çay içiyorsanız büyük hata ediyorsunuz. Zira sıca çay tıpkı sıcak pide ve çorba gibi yemek borunuza ve midenize tahmin ettiğinizden çok daha fazla zarar veriyor. Bu nedenle çayın kaynarken değil biraz daha ılıdıktan sonra içilmesi öneriliyor, aklınızda bulunsun.