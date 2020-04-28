Ramazan'da kronik farenjit ve boğaz reflüsü riskine dikkat!

Bu riski en aza indirmek için hastalarımızın dikkat etmesi gereken birkaç önemli husus var. Aşırı acılı, baharatlı ve ekşi besinleri tüketmemek, çay, kahve ve de asitli içeceklerin tüketimini en aza indirmek gibi genel önerilerin yanı sıra; oruç tutan hastalarımızın iftarda bir kerede çok fazla miktarda besin tüketmemesini, aralıklarla beslenmesini ve sahur vaktine kadar bol miktarda sıvı tüketmesini önermekteyiz.