Ramazan'da koronavirüse karşı 6 önemli uyarı
Tüm dünyayı etkisine alan ve yüksek bulaş riski nedeniyle günlük yaşantımızda çok önemli değişikliklere yol açan koronavirüs pandemisi Ramazan'a da damga vurdu. Bu yıl Ramazan'a Covid-19’un gölgesinde girilirken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Öner Dikensoy, oruç tutacaklara önemli uyarılarda bulundu.
Enfeksiyon hızının kontrol altına alınmaya başladığının ilk işaretlerini görmeye başladığımız şu günlerde toplum olarak çok dikkatli olmalı ve şu ana kadar ülke olarak aldığımız önlemleri aksatacak her türlü davranıştan uzak durmalıyız. Çünkü biliyoruz ki Covid-19 çok kolay bulaşabiliyor, üstelik virüsü taşıyan bir kişi bir anda onlarca kişiyi enfekte edebiliyor. Bu nedenle diğer insanlar ile yakın temasın kesilmesi, hastalığın yayılmasını engellemek için en önemli kuralların başında geliyor.
Ramazanda da, aldığımız tedbirlerden ödün vermeden hastalığın yayılmasına yol açabilecek her türlü davranıştan uzak durmamız şart. Ramazanda yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı dikkat edilmesi gereken çok önemli kurallar bulunuyor. İşte o kurallar...
Mesafe kuralı
Diğer insanlar ile en az 2 metre mesafe kuralına uymalıyız. Artık çok iyi bilindiği gibi, konuşurken, öksürdüğümüzde, gülerken yani ağzımızı açmak zorunda kaldığımız tüm eylemler virüsün etrafa saçılmasına yol açıyor. Covid-19 hastalığında sadece hasta olanların değil, hiçbir şikayeti olmayanların da boğazlarında virüsü taşıyabildiği biliniyor.
Bu nedenle Ramazanda da 2 metre mesafe kuralını ihlal edecek her türlü aktiviteden uzak durmak gerekiyor. Özellikle kapalı alanlarda 2 metre kuralının çok daha önemli olduğunu unutmamalı, örneğin sofraya otururken birbirimize uzak oturmaya ve çok gerekmedikçe yüksek sesle konuşmamaya, kısacası virüsün ortama saçılmasına yol açabilecek eylemlerden kaçınmaya çok dikkat etmeliyiz.