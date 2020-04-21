Ramazan'da koronavirüse karşı 6 önemli uyarı

Enfeksiyon hızının kontrol altına alınmaya başladığının ilk işaretlerini görmeye başladığımız şu günlerde toplum olarak çok dikkatli olmalı ve şu ana kadar ülke olarak aldığımız önlemleri aksatacak her türlü davranıştan uzak durmalıyız. Çünkü biliyoruz ki Covid-19 çok kolay bulaşabiliyor, üstelik virüsü taşıyan bir kişi bir anda onlarca kişiyi enfekte edebiliyor. Bu nedenle diğer insanlar ile yakın temasın kesilmesi, hastalığın yayılmasını engellemek için en önemli kuralların başında geliyor.