Ramazan'da kilo almamak için bunlara dikkat pide iştah açıyor!

Tüketilen besinlerin miktarına ve zamanına çok dikkat edilmelidir. Örneğin; her akşam yemekte pilav ya da makarna ile tek tip beslenip üstüne tatlı yiyen bir kişi birkaç günün sonunda kendini yorgun ve isteksiz hissetmeye başlayabilir. Çünkü bu tip beslenme, başta sindirim mekanizmasını etkileyerek bağırsak düzenini bozar; şişkinlik ve kabızlık yaratır