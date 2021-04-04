Ramazan'da imsaktan sonra cinsel ilişki orucu bozar mı diyanet ne diyor?
İmsaktan sonra cinsel ilişki orucu bozar mı, kefaret gerektirir mi sorusu Ramazan ayında sıklıkla soruluyor. Diyanet cevabına göre bir kişi imsak vaktinden sonra eşiyle cinsel ilişki yaşarsa orucu bozulur.
Ramazan ayının başlaması ile birlikte vatandaşlar merak ettikleri birçok sorunun cevabını Diyanet'e sormaya başladı. En çok araştırılan sorulardan biri de imsak vaktinden sonra cinsel ilişki yaşanırsa oruç bozulur mu? İşte Diyanet cevabı..
Orucu bozan ve bozmayan diğer şeyler nelerdir? Diyanet işleri başkanlığı orucu bozan şeyler ve bozmayan durumlar hakkında fetvalar verdi. Orucu bozan ve bozmayan durumlar ince çizgilerle birbirinden ayrılıyor. Öpüşmek ya da eşinize sarılmak şayet nefsinize hakimseniz orucu bozmuyor. Ancak bekarların sevgilisine sarılıp öpmesi yada elini tutması orucun bozulmasına sebep oluyor. İşte Diyanete sorulan konulardaki fetvalar;
Cünüp olmak orucu bozar mı? : Uykudayken ister sabah olsun ister sahurdan sonra, hangi vakit olursa olsun rüya ile cünüp olan kişinin orucu bozulmaz. Fecir doğmadan önce herhangi bir sebeple cünüp olmak ve bu vaziyette sabahlamakta -oruçtan yana- bir sakınca yoktur. Rüyada cünüp olan kişi kalktığında banyosunu yapıp gusul abdesti olarak orucuna devam edebilir.
İmsaktan sonra cinsel ilişki orucu bozar mı: Rüyada boşalmak orucu bozmazken kişi eğer imsaktan sonra eşi ile cinsel ilişkiye girerse orucu bozulur. Yani Sahurdan sonra eşi ile cinsi münasebet orucu bozar.