Ramazan'da imsaktan sonra adet biterse oruç tutulur mu?

ORUÇLU İKEN ADET GÖREN KADININ ORUCU BOZULUR MU?

Oruçlu iken hayız olan/âdet gören kadının orucu bozulmuş olduğundan yiyip içer. Şu kadar var ki, böyle bir kadın, yiyip içebileceği gibi edeben oruçlu gibi davranmaya devam etmesi uygun olur.