Ramazanda iftar menüsü kişi başı 3 bin 500 TL, sahur 300 ila 450 TL arasında! Menüde bakın neler var?

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik kriz ve gelir dağılımındaki adaletsizlik Ramazan'da iftar sofralarına da yansıyacak. Yüksek gıda fiyatları nedeni ile vatandaşın zeytinde bile taneyle alışverişe başladığı Ramazan ayında lüks bir restoranda iftar menüsü fiyatları kişi başı 1.200 TL ile 3.280 TL arasında değişiyor. Lüks iftar da zamdan bu sene payını alırken, ünlü bir restoranda geçen yıla göre Ramazan menüsünün fiyatı yüzde 148 zamlanmış durumda.