Ramazanda iftar menüsü kişi başı 3 bin 500 TL, sahur 300 ila 450 TL arasında! Menüde bakın neler var?
Bu gece ilk sahura kalkılıyor, yarın ilk oruç tutulacak. Ramazan sofraları için hazırlıklar hızlanırken, vatandaşın sofrası ile lüks iftarlar arasındaki makas çok fazla açıldı. Lüks restoranlarda iftar açmanın fiyatı 3bin 500 liradan başlarken, 4 kişilik bir ailenin tek iftar yemeği için 14 bin TL ödemesi gerekiyor.
Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik kriz ve gelir dağılımındaki adaletsizlik Ramazan'da iftar sofralarına da yansıyacak. Yüksek gıda fiyatları nedeni ile vatandaşın zeytinde bile taneyle alışverişe başladığı Ramazan ayında lüks bir restoranda iftar menüsü fiyatları kişi başı 1.200 TL ile 3.280 TL arasında değişiyor. Lüks iftar da zamdan bu sene payını alırken, ünlü bir restoranda geçen yıla göre Ramazan menüsünün fiyatı yüzde 148 zamlanmış durumda.
Kişi başı fiyat 3 bin 280 TL
Çeşitlerin bol olduğu iftar menülerinde genellikle açık büfe uygulanırken, fiyatlar ise lokasyona göre değişiyor. Boğaz manzaralı bir otelde, Ramazan pideleri, geleneksel iftariyelikler, zeytinyağlılar, salata ve çorba çeşitleri, ara sıcaklar, sushi, döner, kebaptan oluşan açık büfe bir Ramazan menüsünün fiyatı 1.388 TL.
Bir başka Boğaz manzaralı otel restoranından aldığımız fiyatta ise masaya serpme şeklinde gelecek menü için kişi başı ödenmesi gereken ücret 1.200 TL olarak açıklandı.
Tarihi Çırağan Sarayı'nda yer alan Michelin Rehberi'nin tavsiye ettiği Tuğra Restoran'da ise set menü fiyatları ön ödemesiz kişi başı 3.280 TL. Ön ödeme yapılması durumunda ise kişi başı fiyat 2.980 TL'ye düşüyor.