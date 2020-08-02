Ramazanda dolar dağıtan İzzet Yıldızhan çıtayı yükseltti bakın bu kez ne verdi

Son günlerde sosyal medya fenomeni Aysu Varol'a attığı mesajlarıyla olay yaratan İzzet Yıldızhan, bu kez çocuklarıyla çektiği bayram videosuyla sosyal medyaya damga vurdu. 9 çocuğu olan ve her fırsatta kalabalık ailenin bereket olduğunu vurgulayan Yıldızhan, geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda çocuklarına dolar dağıtmıştı.