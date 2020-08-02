Ramazanda dolar dağıtan İzzet Yıldızhan çıtayı yükseltti bakın bu kez ne verdi
Ramazan Bayramı'nda 9 çocuğuna birden dolar takan İzzet Yıldızhan, bu sefer Kurban Bayramı'nda çıtayı daha da yukarı taşıdı.
Son günlerde sosyal medya fenomeni Aysu Varol'a attığı mesajlarıyla olay yaratan İzzet Yıldızhan, bu kez çocuklarıyla çektiği bayram videosuyla sosyal medyaya damga vurdu. 9 çocuğu olan ve her fırsatta kalabalık ailenin bereket olduğunu vurgulayan Yıldızhan, geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda çocuklarına dolar dağıtmıştı.
Geleneği bozmayan Yıldızhan, çıtayı yükselterek bu sefer de bayram harçlığı olarak altın taktı. Altınları masanın üzerine dizen Yıldızhan, sıra sıra çocuklarına elini öptürerek yakalarına altın taktı.
İzzet Yıldızhan, çocuklarına taktıkları altınları bozdurup harcamak yerine saklamalarını tembih etti.
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın büyük oğlu Mustafa Yıldızhan, babasının bayram da kardeşlerine altın taktığı eğlenceli videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.