Ramazan'da artan pideleri çöpe atmayın pizza yapın

Ramazan ayının vazgeçilmezi ramazan pidesi hemen her eve giren, tüketilemediğinde ziyan olacağı için üzülen bir besin. Ancak her gün taptaze bir ramazan pidesi almadan duramıyor ve bir gün öncesinin pidesini yemek istemiyoruz.

Bayatlamış Ramazan pidesini çöpe atmak yerine pizza yapabilir ve evdekileri gülümsetebilirsiniz.