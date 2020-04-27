Ramazan'da artan pideler nasıl değerlendirilir?
Ramazan'da artan pideleri nasıl değerlendirebilir? sorusunun yanıtına sizler için detaylı bir cevap hazırladık. İşte ardan pideleri değerlendirmenin pratik yolları!
Ramazan'da vazgeçilmez lezzetlerden biri olan pide özellikle kalabalık ailelerin tercih ettiği lezzetler arasında yer alıyor. Birden fazla alınan pideler ertesi gün aynı lezzeti taşımadığından dolayı atılmak zorunda kalabiliyor. Peki artan pideleri değerlendirmenin bir yolu yok mu?
Ramazan mantısı yapabilirsiniz
Ramazan pideleriniz eğer arttıysa bunları değerlendirmenin bir yolu mantı yapmaktan geçiyor. Yapmanız gereken tek şey pideleri servis kalıbına almak ve kıymalı sosu döküp karıştırarak servis etmektir.
Pizza yapın!
Artan pideleri değerlendirmenin birbakşa yolu da tabiki pizza yapmak olacaktır. Pidelerle pizza yapmanız oldukça kolaydır. Zaten pizza hamuru kıvamında olan pidelerle piza yapabilir afiyetle tüketebilirsiniz.
Kuşbaşı kebap için kullanın!
Artan pideleri değerlendirmenin bir başka yolu kuşbaşı kebap için kullanabilirsiniz. Oldukça lezzetli bir iftar menüsü olacağından şüpheniz olmasın.