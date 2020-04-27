Ramazan'da artan pideler nasıl değerlendirilir?

Ramazan'da vazgeçilmez lezzetlerden biri olan pide özellikle kalabalık ailelerin tercih ettiği lezzetler arasında yer alıyor. Birden fazla alınan pideler ertesi gün aynı lezzeti taşımadığından dolayı atılmak zorunda kalabiliyor. Peki artan pideleri değerlendirmenin bir yolu yok mu?