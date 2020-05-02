Ramazan'da ağız kokusunun sebebi nedir? Ağız kokusu nasıl önlenir?
Ramazanda yaşanan sorunlardan biri de ağız kokusu. Çoğunlukla yediklerimize, içtiklerimize bağlı olarak ortaya çıkan ağız kokusu özellikle sabahları daha da rahatsız ediyor. Oysa sahurda ve iftarda alacağımız bazı tedbirlerle ağız kokusunu önlemek mümkün. Peki, ramazanda ağız kokusunu önlemek için ne yapmak gerekir? Ağız kokusu nasıl gider?İşte tüm merak ettiklerinizin cevabı...
Ramazanda uzun süre açlığa bağlı oluşan ağız kokusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, ağız kokusu nasıl önlenir? Ağız kokusunun sebebi nedir? Sigara kullanımı ile süt ve kahve gibi içecekler, yüksek protein içerikli gıdalar ya da soğan, sarımsak ve lahana gibi sahur ve iftarda tüketilen bazı besinler ağız kokusuna sebep olabiliyor.
Ağız kokusu yani halitozis; kişinin hem kendisini hem de çevresindekileri rahatsız eden, nefesteki kokudur.
Ağız kokusu, kişilerde psikolojik ve sosyal açıdan özgüven eksikliği oluşturarak kişilerin kendini sosyal topluluklardan izole etmesine neden olabilir.
Ağız kokusunun en büyük sebepleri, ağız bakımı ve diş fırçalama işleminin seyrek olarak yapılmasıdır.
Ayrıca sindirim sistemi hastalıkları, kronik sinüzit ve ileri yaş, ağız kokusuna neden olabilen diğer etkenlerdir.
Farklı yaş gruplarında spesifik ağız kokuları bulunur. Küçük yaştaki çocuklarda tonsiller (bademcikler) adı verilen bölgeye yerleşen bakteriler ve besin artıkları nedeniyle yoğun bir ağız kokusu olabildiği gibi orta yaş grubundaki kişilerde de özellikle sabahları hissedilen şiddetli ağız kokusu görülebilir.
İleri yaş grubundakilerde ise tükürük yoğunluğunun artarak akışkanlığının azalması, hipertansiyon ve diyabet gibi sistemik hastalıkların varlığı ve kullanılan ilaçlar, ağız kokusuna neden olabilir. Peki özellikle ramazanda daha da fazla görülen ağız kokusunu gidermek için nelere dikkat etmeliyiz, nelerden kaçınmalıyız? Ağız Diş Sağlığı Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Dt. Neşe Kahraman bakın tavsiyelerde bulundu: