Ramazan'da ağız kokusu nasıl giderilir işte çözümü!

Ağız kokusu yani halitozis; kişinin hem kendisini hem de çevresindekileri rahatsız eden, nefesteki kokudur.

Ağız kokusu, kişilerde psikolojik ve sosyal açıdan özgüven eksikliği oluşturarak kişilerin kendini sosyal topluluklardan izole etmesine neden olabilir.

Ağız kokusunun en büyük sebepleri, ağız bakımı ve diş fırçalama işleminin seyrek olarak yapılmasıdır.

Ayrıca sindirim sistemi hastalıkları, kronik sinüzit ve ileri yaş, ağız kokusuna neden olabilen diğer etkenlerdir.