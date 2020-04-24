Ramazan'da ağız bakımı nasıl olmalı ağız kokusu nasıl önlenir?

Asitli içecekler bu dönem daha çok etkiliyor

Ramazan ayında ağız ve diş bakımı kadar yeme ve içme alışkanlıklarına da dikkat edilmesi gerekiyor. Bu alışkanlıklar vücut sağlığı kadar diş sağlığı için de oldukça önemli. Ramazan ayında özellikle asitli yiyecek ve içecek tüketiminden kaçınılması gerekiyor. Bu aylarda tüketilen asitli içecekler kadar şekerli ve tatlı yiyecekler de diş sağlığı açısından büyük bir tehdit. Bunların önüne geçebilmek için bu aylarda asitli yiyecek ve içecek tüketimi en aza indirilmeli ve diş bakımı mutlaka yapılmalı.” dedi