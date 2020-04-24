Ramazan'da ağız bakımı nasıl olmalı ağız kokusu nasıl önlenir?
Ramazan ayında uzun süreli bir şey yiyip içmemek ağız kokusuna neden oluyor. Peki Ramazanda ağız ve diş bakımı nasıl olmalı?
Ramazan ayında oruç tutanların 16-17 saat kadar bir şey yiyip içmemesi durumunda ağızda koku ve bakteri oluşmasına zemin hazırlıyor. Ağızda çürük ve iltihapların oluşması ağız rahatsız edici ağız kokusunun oluşmasına neden oluyor.
Ramazan ayında ağız kokusunu önlemek için yapılmalıdır?
Yeme ve içme alışkanlıklarının azalmasından dolayı ağızda oluşan bakteriler artar ve beraberinde tükürük oluşumu azalır.Bu bakteriler de ağızda yayılarak ağız kokusuna neden oluyor.Bol bol sıvı tüketimi yapılarak tükürük salgısındaki azalmanın önüne geçilmelidir.
Bunun yanında sahurdan sonra hemen uyumak da diş plaklarının tam olarak temizlenememesine neden oluyor. Bu sorunların önüne geçmek için dişler iftar ve sahur aralığında en az iki dakika fırçalanmalı ve diş ipi kullanılmalı.
Asitli içecekler bu dönem daha çok etkiliyor
Ramazan ayında ağız ve diş bakımı kadar yeme ve içme alışkanlıklarına da dikkat edilmesi gerekiyor. Bu alışkanlıklar vücut sağlığı kadar diş sağlığı için de oldukça önemli. Ramazan ayında özellikle asitli yiyecek ve içecek tüketiminden kaçınılması gerekiyor. Bu aylarda tüketilen asitli içecekler kadar şekerli ve tatlı yiyecekler de diş sağlığı açısından büyük bir tehdit. Bunların önüne geçebilmek için bu aylarda asitli yiyecek ve içecek tüketimi en aza indirilmeli ve diş bakımı mutlaka yapılmalı.” dedi