Ramazan'a özel içecek tarifleri bu içecekler hem zayıflatıyor hem serinletiyor!
Memorial Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Aslıhan Altuntaş, serinleten içecek tarifleri verdi ve su tüketimini artırmak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu.
Ramazan ayında sıvı tüketimini artırmak için bazı önerilere dikkat edilmesi gerekiyor. İftardan 1-1,5 saat sonra bir ara öğün yapmak günlük besin ögeleri ihtiyacının karşılanmasında önemlidir.
Bu ara öğünde genel olarak meyve ile birlikte kefir, yoğurt veya süt tercih etmelisiniz. Bu öğün ile birlikte sıvı ihtiyacınızı da karşılamak ve daha keyifli bir öğün yapmak isterseniz de bu tariflerimizi deneyebilirsiniz.
Su içmeyi keyifli hale getiren lezzetler
1-1,5 litre suya aşağıdaki malzemeleri koyup 2-3 saat buzdolabında beklettikten sonra tüketebilirsiniz.
3-4 dilim kabuklu limon, 3-4 yaprak taze nane, 1 küçük Çengelköy salatalık, bir tutam maydanoz