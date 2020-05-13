Ramazan tariflerinde bugün "Şehzade Pilavı" eşsiz lezzet!
Dumanı üstünde, enfes bir pilava kim hayır diyebilir ki? Biz de sizler için bol malzemeli, besleyici ve doyurucu ağzınıza layık bir pilav tarifi hazırladık. Şehzade Pilavı tarifi nasıl yapılır? Şehzade Pilavı tarifi yapılışı, Şehzade Pilavı püf noktaları ve adım adım anlatımıyla sizlerle...
Şehzade pilavı, iç pilav sevmeyenlere bile kendini sevdirecek kaşık kaşık yedirecek bir tarif. Sofralarınızı şenlendirecek şehzade pilavı tarifini sizi daha fazla bekletmeden aşağıya bırakıyoruz. İşte leziz mi leziz şehzade pilavı tarifi!
Şehzade pilavı tarifi için malzemeler:
2 su bardağı pirinç
3 su bardağı su
2 yemek kaşığı tuzsuz badem
2 yemek kaşığı kuş üzümü
1 çay kaşığı tarçın
1 çay kaşığı limon suyu
2 yemek kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Hazırlanışı:
Öncelikle pirinçleri yıkamadan, bir kaba alın ve üzerine çıkacak kadar tuzlu-ılık su ilave edin. Bu şekilde en az 30 dakika pirinçleri kabarmaya bırakın.
Bu işlemi yapmak zorunda değilsiniz, ancak yaparsanız pilavınız daha tane tane ve lezzetli olacaktır. Pirinçler kabarırken, kuş üzümlerini su dolu bir kaba alın ve bu şekilde pişirme sıraları gelene dek bekletin.