Ramazan sofralarında Osmanlı esintisi demirhindi şerbeti yapımı!
Osmanlı sofralarının en sevilen şifa kaynağı şerbetlerinden olan demirhindi şerbeti nasıl yapılır? Ramazan sofralarınıza tat katacak bu şerbet nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve hazırlanışı...
Tam bir şifa deposu olan demirhindi şerbeti çok hoş bir ekşiliğe sahiptir. Osmanlı döneminde, İstanbul’da gerek şerbetçi dükkanlarında gerekse seyyar şerbetçilerde demirhindi şerbeti mutlaka bulunurdu.
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Malzemeler
200 gr. demirhindi
2 litre su
2 adet karanfil
1 adet çubuk tarçın
1 su bardağı toz şeker
1 yemek kaşığı bal
2-3 dal adaçayı
1 tutam ıhlamur
1 baş zencefil
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Demirhindilerin kabuklarını ayıklayın. Ayıkladığınız demirhindileri tencereye alın.
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Üzerine suyu koyun ve 1 gece bekletin.
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