Ramazan sofralarında olması gereken 5 mucize besin
Koronavirüs salgını nedeniyle ramazanı herkes evinde sakince geçirecek. Ancak ne olursa olsun sahur ve iftar sofraları yine büyük bir zevkle kurulacak. Tabii burada önemli olan ramazanın rehavetine kapılmadan sağlıklı bir şekilde bu süreci atlatabilmek. Peki, ramazanda soframızdan asla eksik etmememiz gereken besinler nelerdir? Ramazanda tüketilmesi gereken 5 mucize besini, Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir sıraladı.
Zeytin
Sizi en uzun süre tok tutacak yiyeceklerin en üst sıralarında olan zeytin hem sahur hem iftarınızın vazgeçilmesi olsun
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Çorba
Yüksek sıvı kayıpları sebebiyle hem sıvı dengenizi düzenleyecek hem de düşük kalorisi sebebiyle kilo kontrolünüz açısından en önemli besin olacaktır.
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Hurma
Uzun açlık sonucu tatlı krizlerinizi bastıracağınız harika bir yiyecek olması yanı sıra yüksek lif içeriği sebebiyle mide bağırsak sisteminizde de düzenleyici etkisi olacaktır.
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Yumurta
Kas kaybetmemeniz için günlük yeterli protein almanız gerekir. Yumurta protein içeriği bakımından en yüksek besindir. Bu yüzden sahurlarınızda eksik etmeyin.
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