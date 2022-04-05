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Ramazan paylaşımı tepki çekti 'ayıp, saygısızlık' yorumu yağdı! Eser Yenenler'in eşi Berfu: İğrenç yerlere...

Ramazan paylaşımı tepki çekti 'ayıp, saygısızlık' yorumu yağdı! Eser Yenenler'in eşi Berfu: İğrenç yerlere...

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler Ramazan paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı.

Ramazan paylaşımı tepki çekti 'ayıp, saygısızlık' yorumu yağdı! Eser Yenenler'in eşi Berfu: İğrenç yerlere...

Paylaşımlarıyla zaman zaman olumsuz yorumlara maruz kalan Berfu Yenenler, bu kez Ramazan paylaşımıyla ön plana çıktı.

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Ramazan paylaşımı tepki çekti 'ayıp, saygısızlık' yorumu yağdı! Eser Yenenler'in eşi Berfu: İğrenç yerlere...

Yenenler "Ramazan'da sosyal medyada post atıyorumdur" notuyla bir video paylaştı. 

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Ramazan paylaşımı tepki çekti 'ayıp, saygısızlık' yorumu yağdı! Eser Yenenler'in eşi Berfu: İğrenç yerlere...

Yenenler'in paylaşımında  "Sen oruçlu musun bakayım? Arkada su var gördüm. Post atarsam oruç bozulur mu? İftara ne kadar kaldı?" sözleri dikkat çekti. 

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Ramazan paylaşımı tepki çekti 'ayıp, saygısızlık' yorumu yağdı! Eser Yenenler'in eşi Berfu: İğrenç yerlere...

Eser Yenenler'in eşinin bu paylaşım takipçilerinin büyük bir kısmından tepki gördü. 

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