Ramazan paylaşımı tepki çekti 'ayıp, saygısızlık' yorumu yağdı! Eser Yenenler'in eşi Berfu: İğrenç yerlere...
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler Ramazan paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı.
Paylaşımlarıyla zaman zaman olumsuz yorumlara maruz kalan Berfu Yenenler, bu kez Ramazan paylaşımıyla ön plana çıktı.
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Yenenler "Ramazan'da sosyal medyada post atıyorumdur" notuyla bir video paylaştı.
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Yenenler'in paylaşımında "Sen oruçlu musun bakayım? Arkada su var gördüm. Post atarsam oruç bozulur mu? İftara ne kadar kaldı?" sözleri dikkat çekti.
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Eser Yenenler'in eşinin bu paylaşım takipçilerinin büyük bir kısmından tepki gördü.
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