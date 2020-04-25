Ramazan diyeti nasıl yapılır işte örnek menü listesi!

İftar

1-2 hurma

1 kepçe çorba

10-20 dakika sonra:

1. seçenek – 5 yemek kaşığı sebze yemeği ve 1 büyük kâse cacık, 2 dilim

ekmek, salata;

Not: ekmeğiniz tam buğday, çavdar veya kepekli olsun