Ramazan Bayramı'nın ilk 3 günü hava nasıl olacak? İşte bayram hava durumu...

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün ilan edilmesinden sonra seyahat planlarını oluşturanlar günün hava durumu raporunu araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı illere kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bugün Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Van, Batman ve Şırnak çevresinde görülecek gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden itibaren artarak akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının batı ve güneydoğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.