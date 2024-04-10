Ramazan Bayramı'nın ilk 3 günü hava nasıl olacak? İşte bayram hava durumu...
"Ramazan Bayramı'nın 1.gününde hava durumu nasıl olacak?" sorusunun cevabı bugün gündemde yer alıyor. Ramazan Bayramı’nın ilk günlerinde hava yurt genelinde güney ve doğu aralıklarla sağanak yağışlar görülecek, diğer kesimlerde ise az bulutlu geçecek. Peki, Bayramın ilk 3 günü hava nasıl olacak? İşte bayram hava durumu
Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün ilan edilmesinden sonra seyahat planlarını oluşturanlar günün hava durumu raporunu araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı illere kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bugün Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Van, Batman ve Şırnak çevresinde görülecek gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden itibaren artarak akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının batı ve güneydoğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Ramazan Bayramı'ndaki hava tahmin raporunu açıkladı.
Bayramda ülke genelinde hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceğini bildiren Bakan Özhaseki, bayram tatilinde yola çıkacak vatandaşları; araçlarını dikkatli kullanmaları ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarını dikkate almaları konusunda uyardı.
Hafta sonundan itibaren yurdumuzun serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini belirten Bakan Mehmet Özhaseki, "Ülkemizde hava sıcaklıklarının, hafta boyunca mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceği, 9 günlük tatil boyunca ülkemiz genelinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin edilmektedir." dedi.