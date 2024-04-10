Ramazan Bayramı namazı için camilere akın ettiler! Bayramınız mübarek olsun
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Vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazı için camilere akın etti. Camiler doldu taştı. Namazın ardından caminin avlu ve bahçesinde bir araya gelen cemaat bayramlaştı.
Ramazan Bayramı, sabahın ilk ışıklarıyla kılınan bayram namazı ile başladı. Bayram namazını kılmak için binlerce vatandaş ülke genelinde camilere akın etti.
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Dualar eşliğinde bayram namazı kılınırken, camiler yaşlısı genci çocuğu ile doldu doldu taştı.
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