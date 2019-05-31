Ramazan bayramı büyük risk taşıyor uzmanlar bu konuda uyardı!
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğr. Üyesi Özgün Tütüncü, Ramazan bayramında artan yiyecek tüketimi hakkında uyarılarda bulundu. Tütüncü, bayramda öğün miktarının artmasının ciddi hastalıklara yol açtığını söyledi.
Özgün Tütüncü, bayramda beslenme düzeninin ani değişiminin kişide obezite, diyabet, kalp-damar hastalıklarının gelişme riskini arttırdığını belirtti. Ramazan ayında günlük öğün sayısının azaldığını ifade eden Öğr. Üyesi Tütüncü, tatlı ve sıvı tüketimi hakkında uyarılarda bulundu. Tütüncü, konuşmasına şu şekilde devam etti;
Ramazanda birçok kişi için öğün sayısı ikiye düşürüyor ve öğün saatleri gündüz saatlerinden gece saatlerine kayıyor. Ramazan Bayramının gelmesi ile birlikte ise kişiler özellikle kahvaltıyı atlayıp, öğlen ve akşam saatlerindeki öğün sayısını arttırma eğiliminde bulunuyor. Beslenme düzeninin bu şekilde hızlı değişimi bireylerin vücut ağırlıklarında artışa, kan şekerlerinin ve tansiyonlarının ani yükselip alçalması gibi düzensizliklere sebep olarak obezite, diyabet ve kalp-damar hastalıklarının gelişme riskini arttırabiliyor.
Bolca tüketin: Bayram süresince sağlıklı beslenmek için yeterli ve dengeli beslenmenin önemini belirten Öğr. Üyesi Tütüncü, “Kahvaltı öğünü atlanmamalı ve kahvaltıda kızartma kavurma yöntemi ile pişirilmiş börek gibi hamur işi gıdalar tüketilmemeli. Domates, salatalık, maydanoz, taze biber gibi çiğ sebzeler bolca tüketilmeli, az tuzlu peynir tercih edilmeli. Sucuk, salam, sosis gibi yağlı besinler, börek gibi hamur işi gıdalar tüketilmemeli” dedi.
Çay, kahve değil su için: “Tüketilen öğünlerin miktarı aniden arttırılmamalı” diyen Öğr. Üyesi Tütüncü, “Öğün aralarında en az 2, en fazla 4-5 saat olacak şekilde öğünler düzenlenmeli. Ramazan ayında oluşan gece yemek yeme alışkanlığı kırılmalı, en son öğün uyku saatinden 2-3 saat önce tüketilmeli. Ramazan ayı boyunca su ve sıvı tüketimin azalmasından dolayı vücutta oluşabilen sıvı kaybının yerine konması için günde en az 2-2,5 litre su içilmeli.