Ramazan bayramı büyük risk taşıyor uzmanlar bu konuda uyardı!

Ramazanda birçok kişi için öğün sayısı ikiye düşürüyor ve öğün saatleri gündüz saatlerinden gece saatlerine kayıyor. Ramazan Bayramının gelmesi ile birlikte ise kişiler özellikle kahvaltıyı atlayıp, öğlen ve akşam saatlerindeki öğün sayısını arttırma eğiliminde bulunuyor. Beslenme düzeninin bu şekilde hızlı değişimi bireylerin vücut ağırlıklarında artışa, kan şekerlerinin ve tansiyonlarının ani yükselip alçalması gibi düzensizliklere sebep olarak obezite, diyabet ve kalp-damar hastalıklarının gelişme riskini arttırabiliyor.