Ramazan ayının vazgeçilmezi hurma tezgaha indi

“Vatandaşın yoğun olarak tercih ettiği Kudüs hurmasıdır”

Gaziantepli vatandaşların yoğun olarak Kudüs hurmasına talebinin olduğunu ifade eden Şahin, “Vatandaşın yoğun olarak tercih ettiği Kudüs hurmasıdır. Biz de yoğunluğumuzu bu hurmaya yönelttik. Kudüs hurması da kendi içinde kalite olarak ayrılıyor" şeklinde konuştu.