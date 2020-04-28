Ramazan ayında uykusuzluğa dikkat! Uzmandan öneriler var!
Göz Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Opr. Dr. Şehvar Nefesoğlu, uykusuzluk kaynaklı göz problemlerine karşı alınabilecek önlemleri anlattı. Bu öneriler ramazanda gözlerin korumasına yardımcı olarak, kişinin daha sağlıklı bir ramazan geçirmesine yardımcı oluyor
Her insanın günde en az 5 saat uykuya ihtiyacı vardır. Kişiden kişiye değişiklik gösterebilen uyku düzeni, gözleri korumada önemli bir etkiye sahiptir. Yapılan araştırmalara göre yetişkinlerin dinlenmesi için her gün 6-8 saat aralığında düzenli uyku uyumaları gerekir.
Sağlıklı yetişkinler, günlük 6-8 saatlik bir uykuya ihtiyaç duyar. Bu nedenle ramazan süresince uykusuz kalmamak için uyku saati öne çekilmeli. Sahur vaktine kadar uyku ihtiyacının bir kısmının karşılanması gerekir.
Sahur yemeğinin hemen ardından uykuya geçilmemeli. Yemekten sonra yatmak kalitesiz uykuya neden olur.
Uyku öncesi cep telefonu, bilgisayar ve televizyon gibi radyasyon kaynağı olan teknolojik aletlerden uzak durulmalı, gürültülü ortamlarda bulunulmamaya özen gösterilmeli.