Ramazan ayında spor yapılır mı ne zaman spor yapılmalı?
Ramazan’da oruç tutarken yaşanılan açlık nedeniyle spor yapmak ve formumuzu korumak bir hayli zor. Peki Ramazan ayında spora devam etmek mümkün mü? Bu sorunun yanıtı haberimizin devamında...
İftar saatinden sonra kan şekeri yükseleceğinden ötürü egzersiz yapmakta acele edilmemesi gerekiyor. Yaklaşık 1-2 saat dinlenilmelidir. Vücudun besinsiz ve susuz kaldığı unutulmamalıdır.
İftardan hemen sonra dolu mide ile kendinizi zorlamayın. Aşırı sıvı kaybına yol açmadan düşük ya da orta şiddette egzersizler yapın.
Elastik band, dambıl gibi ağırlıklar sayesinde direnç egzersizleri yapabilir ve haftanın farklı günlerinde, farklı kas gruplarını çalıştırabilirsiniz. Örneğin Pazartesi sırt ve karın, Salı esneme hareketleri, Çarşamba göğüs ve kol, Perşembe tempolu yürüyüş, Cuma omuz ve bacak benzeri çalışmalar sayesinde formunuzu korumanız mümkün.
Kendinizi yorgun ve bitkin hissediyorsanız, egzersiz yapamayacak durumdaysanız rahatlatıcı esneme (stretching) hareketlerini yapabilirsiniz böylece vücudunuz ve dolaşım sistemi tazelenmiş olacaktır.