Ramazan ayında sık yaşanan bağırsak tembelliği nasıl geçer?

Bunları akşam yemeyin

Sindirimin normal şekilde olmaması ve bağırsakların seyrek çalışmasını hazımsızlık olarak özetleyebiliriz. İftardan ve sahurda bilinçli beslenme prensibi takip eder, sindirim sisteminizle iyi geçinirseniz hazımsızlık çekmezsiniz. Hayvansal besinler, patates, bakliyat ve hamurlu yiyecekler, özellikle de tatlılar akşam yenirse tam sindirilmez ve hazımsızlık ve kabızlık gibi sorunlara neden olur. Ramazan boyunca sindirimi kolay besinleri tercih ederek hazımsızlık ve kabızlık gibi şikayetlerin önüne geçebilirsiniz.