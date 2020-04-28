Ramazan ayında sık yaşanan bağırsak tembelliği nasıl geçer?
Ramazan ayında yanlış beslenme, açlık ve susuzlukla birlikte sindirim sisteminde bazı rahatsızlıklara sebep olabilmektedir.Bağırsağın da içerisinde bulunduğu bu döngüde en sık karşılaşılan problemlerden biri de kabızlık ve bağırsak tembelliğidir. Peki bağırsak tembelliği nasıl geçer ?
Kişinin normal alışkanlığından farklı olarak haftada 2'den az sayıda sert ve zor dışkılama yapması kabızlık olarak tanımlanabilir. Yanlış beslenme, hareketsizlik, bağırsak tembelliği, yetersiz sıvı alımı, stres, ruhsal sorunlar, metabolizma hızının yavaşlaması kabızlığın nedenleri arasında yer almaktadır.
Ramazan ayında karşılaşılan kabızlık sorunları ağırlıklı olarak beslenme düzeninin değişmesi, bağırsak tembelliği, metabolik hızın yavaşlaması, yetersiz sıvı alımı olarak sınıflandırılabilir. Dolayısıyla oruç tutan kişilerde bu fiziksel değişimlerin yaşanmasına bağlı olarak bağırsak tembelliği sıkça sorun olabilmektedir.
Yemekten sonra; midenizde şişkinlik, yanma hissediyor, sık sık yemek istiyor ve kabızlıktan şikayet ediyorsanız, siz sindirim sisteminizle ciddi bir kavga içindesiniz demektir. İftardan sonra mideye aşırı yüklenmenin sonuçlarını ve sindirim sisteminiz ile iyi geçinmenin önemini artık biliyorsunuz.
Bunları akşam yemeyin
Sindirimin normal şekilde olmaması ve bağırsakların seyrek çalışmasını hazımsızlık olarak özetleyebiliriz. İftardan ve sahurda bilinçli beslenme prensibi takip eder, sindirim sisteminizle iyi geçinirseniz hazımsızlık çekmezsiniz. Hayvansal besinler, patates, bakliyat ve hamurlu yiyecekler, özellikle de tatlılar akşam yenirse tam sindirilmez ve hazımsızlık ve kabızlık gibi sorunlara neden olur. Ramazan boyunca sindirimi kolay besinleri tercih ederek hazımsızlık ve kabızlık gibi şikayetlerin önüne geçebilirsiniz.