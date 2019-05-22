Ramazan ayında kilo almamak için pideye dikkat! Uzmanından beslenme önerileri
Diyetisyen Gültaç Dayı Çamır, Ramazan ayında öğün düzeninin bozulması ve vücutta yağ depolanması sonucu kilo alınmasının önüne geçmek için Ramazan pidesinin tüketimi konusunda uyardı.
Diyetisyen Gültaç Dayı Çamır, ramazan ayından önce her gün hamurdan yapılan tatlılar, fazla yağlı yemekler yenilmezken ramazan ayında daha özenli ve çeşitli sofralar hazırlanması nedeniyle masaların tatlı ve hamur işinden oluştuğunu bu yüzden de ramazan ayında sağlıklı beslenme düzeninin bozulduğunu belirtti.
Oruç öncesinde kişilerin en az dört veya altı öğün ile beslendiğini ramazan ayında ise bu öğünlerin bir anda iki öğüne düştüğünü ve bu nedenle bedenlerin sahurdan mahrum bırakılmaması gerektiğini söyleyen Çamır “Sahur sizin kahvaltınız yerine geçecektir. kahvaltı günün en önemli öğünü olduğuna göre sahurda ramazanın en önemli öğünüdür. Sahurda hazmı ve sindirimi kolay, yüksek enerji içeren, proteinli besinler tercih edilmelidir. Çorba, kahvaltılık gibi besinlerin tercih edilmesi daha doğrudur” diye konuştu.
En az bir buçuk litre su tüketilmeli: Şu aralar artan sıcakları da göz önünde bulundurarak su tüketiminin daha da fazla artırılabileceğini söyleyen Çamır aynı zamanda su tüketimi ile ilgili de, “Sahurda en az bir litre iftarda ve sonrasında ise bir buçuk veya iki litre su içilmesi lazım. İftarda uzun süreli açlıktan sonra birden yüklenilmemeli, hızlıca ve çok yemek yenilmemelidir. Başlangıç için kahvaltılıklar ve hurma yerinde bir karar olacaktır.
Daha sonrasında 1 kase çorba ile devam edebilirsiniz. Çorbadan sonra 30 dakikalık bir ara hem midenizi dinlendirecek hem de kan şekerinizin çok hızlı yükselmesini engelleyip kilo almanıza engel olacaktır. Sonrasında ise hafif yemek tercihleriyle devam etmelisiniz. Izgara et veya tavuk, kıymalı veya etli sebze yemekleri, hatta fırında veya buğulama balık alternatifleri tercihleriniz arasında olmalı ”dedi.