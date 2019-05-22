Ramazan ayında kilo almamak için pideye dikkat! Uzmanından beslenme önerileri

Oruç öncesinde kişilerin en az dört veya altı öğün ile beslendiğini ramazan ayında ise bu öğünlerin bir anda iki öğüne düştüğünü ve bu nedenle bedenlerin sahurdan mahrum bırakılmaması gerektiğini söyleyen Çamır “Sahur sizin kahvaltınız yerine geçecektir. kahvaltı günün en önemli öğünü olduğuna göre sahurda ramazanın en önemli öğünüdür. Sahurda hazmı ve sindirimi kolay, yüksek enerji içeren, proteinli besinler tercih edilmelidir. Çorba, kahvaltılık gibi besinlerin tercih edilmesi daha doğrudur” diye konuştu.