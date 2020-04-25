Ramazan ayında cinsellik nasıl olmalı işte en çok merak edilen sorular!
Ramazan ayında cinsel yaşam nasıl olmalı sorusu en çok merak edilen ve yanıtı aranan durumlar arasında. Peki Ramazan ayında cinsel ilişki caiz mi sınırları nedir? İşte merak edilenler...
Ramazanda cinsel ilişkiye girmek günah mı?
Ramazan'da cinsellik tam anlamıyla yasak değil. Ramazan'da cinsel ilişki yasağı oruç tutulan süreyle sınırlı.
Ramazan gecelerinde eşlerin cinsel ilişkide bulunması caiz midir?
Oruç, imsak (fecr-i sâdık) vaktinden güneşin batımına kadarki süre içinde yeme, içme ve cinsel ilişkiden, ibadet niyetiyle uzak durmaktır. Yani oruç gündüz tutulur. Ramazan geceleri için yeme, içme ve cinsel ilişki yasağı söz konusu değildir. Dolayısıyla iftar ile imsak arasında yemek, içmek ve eşlerin cinsel ilişkide bulunmasında bir sakınca yoktur. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmaktadır: “Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı.” (Bakara, 2/187).
Oruçluyken cinsellik düşünmek orucu bozar mı?
Oruçlu olan kimse orucu bozacak şeylerden kaçındığı gibi orucun sevabını azaltacak şüpheli durumlardan da kaçınmalıdır. amazanda oruçlu olduğunu bile bile cinsel ilişkide bulunmakla oruç bozulur, hem kaza ve hem de keffâret gerekir (Buhârî, Savm, 30). Eşlerin birbirlerini öpmeleri veya sarılmalarıyla oruçları bozulmaz. Ancak bu durumda boşalma meydana gelirse oruç bozulur ve güne gün kaza gerekir (Merğınânî, el-Hidâye, II, 256). Oruçta cinsellik düşünmek de orucun sevabını azaltacağı için düşünmemek makbul olandır.
Çiftler oruçluyken şehvete kapılırlarsa ne olur?
Boşalma olsun ya da olmasın farketmeksizin cinsi münasebette bulunmak orucu bozar.Ancak boşalmanın gerçekleşmediği bazı durumlarda istisnalar da bulunmaktadır. Örneğin cinsi münasebet olmadan sevişmek orucu bozmaz ancak mekruhtur, tavsiye edilmez ve cinsel arzuyla sevişmek orucun sevabını azaltır. Eğer öpüşme sırasında eşler birbirlerinin tükürüğünü yutuyorsa oruç bozulur dolayısıyla çok dikkat edilmelidir.