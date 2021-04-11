Ramazan ayı kutlama mesajları 2021 kısa resimli hayırlı Ramazan sözleri
Müslüman aleminin sabırsızlıkla beklediği rahmet ve bereket ayı, 11 ayın sultanı Ramazan bu geceilk sahurla başlıyor. Bu kutsal ayı sevdikleri ile karşılamak için en güzel Ramazan ayı mesajları, resimli 2021 Ramazan kutlama mesajları kısa haberimizde.
Fazileti, affı, bereketi ve rahmeti bol 11 ayın sultanı Ramazan ayı başlıyor. 12 Nisan pazartesi gecesi yani bu gece ilk sahurla 2021 yılı Ramazan ayı başlayacak. Her günü bin güne bedel bu rahmet ayı Ramazan'da sevdiklerinize yollacağınız kısa, resimli Ramazan kutlama mesajlarını sizler için derledik.
Bu yıl da virüs illetinden dolayı sevdiklerimizden uzak, iftar sofralarının yalnız olduğu bir Ramazan ayı geçireceğiz. Manevi duyguların çoşkuyla yaşanacağı bu günlerde birçok müslüman sevdiklerini mutlu edecek Ramazan ayı kutlama mesajlarını araştıyor. Bu anlamlı ve özel gün için sevdiklerinize, eşinize dostunuza yollayacağınız resimli ramazan ayı kutlama mesajları ve tebrik sözleri sayfamızda... Herkese bereketli, hayırlı, huzurlu Ramazanlar dileriz...
Allah'ü Teala iki cihanda cümlemizi aziz ve bahtiyar eylesin… Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin… Rıdvan-ı Ekberine vasıl eylesin. Ramazan ayınız mübarek olsun…
İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun, günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun, Ramazan-ı Şerifleriniz hayırlı olsun…