Ramazan atıştırmalıkları neler bu atıştırmalıklar kalbi koruyor!
Memorial Sağlık Grubu Kardiyoloji Bölümü uzmanları, Ramazanda kalp sağlığı için oldukça faydalı olan atıştırmalıklar hakkında bilgi verdi.
Ramazanda, sahurda ve iftar sonrası atıştırmalıklar kalp atışları ve tansiyon düzenlemesine yardımcı olan, abur cubur yerine geçiyor. Bu abur cuburlar vücuda sağlık vermenin yanı sıra kilo kontrolü de sağlıyor. Vücuttaki tüm organları ayakta tutan kalbi, özellikle Ramazan ayında alınacak bazı önlemler ile korumak mümkün.
Günde bir küçük bitter çikolata
Meyvelerinizi biraz siyah çikolataya batırın. Meyveler iyi bir antioksidan ve kanser savaşçısıdır, kalp krizine karşı güçlü bir koruyucudur. Siyah çikolatada yüksek derecede antioksidan ve kalp krizi savaşçısı flavinol içerir. Siyah çikolata, Reservatrol ve flavanoid içeriği ile kalp hastalıkları açısından faydalıdır. Çikolata tüketirken % 70 ve üzeri kakao içeriği olan bitter çikolatalar seçilmelidir.
İftar sonrası kuruyemiş atıştırın
Kalp için yararlı olan kuruyemişler; fındık, ceviz, badem, kuru üzüm ve ay çekirdeğidir. Özellikle ay çekirdeği posalı bir yiyecektir ve kolesterolü düşürme açısından çok önemlidir. Doktor tavsiyelerine uyarak bu gıdaların günlük kaloriye ne oranda eklenebileceği tayin edilmeli. Özellikle badem ve ceviz faydalı diye çok miktarda tüketilmemeli. İçerdikleri kalori çok fazla olduğundan tüketimine dikkat etmelidir.
Yoğurtlu atıştırmalıklar iyi bir antioksidandır
Ceviz serpilmiş yağsız meyveli yoğurt, günlük doymuş yağ ve iyi bir şekilde antioksidan almak için iyi bir seçenektir. Yoğurt keten tohumu serpilerek tüketildiğinde kolesterolü düşürme üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.