Ramazan atıştırmalıkları neler bu atıştırmalıklar kalbi koruyor!

İftar sonrası kuruyemiş atıştırın

Kalp için yararlı olan kuruyemişler; fındık, ceviz, badem, kuru üzüm ve ay çekirdeğidir. Özellikle ay çekirdeği posalı bir yiyecektir ve kolesterolü düşürme açısından çok önemlidir. Doktor tavsiyelerine uyarak bu gıdaların günlük kaloriye ne oranda eklenebileceği tayin edilmeli. Özellikle badem ve ceviz faydalı diye çok miktarda tüketilmemeli. İçerdikleri kalori çok fazla olduğundan tüketimine dikkat etmelidir.