Ramazan akşamlarına özel "Karagöz tatlısı"na hayran kalacaksınız!
Farklı tatlı türlerini sevenler için, hafif ve lezzetli olan karagöz tatlısını sizler için araştırdık. İşte Ramazan akşamlarınıza özel yemek sonrası keyfiniz için bu tarifi tüm detaylarıyla içeriğimizden öğrenebilirsiniz.
Hamuru için
1 su bardağı süt,
1 su bardağından iki parmak eksik sıvı yağ,
1 adet yumurta,
1 paket kabartma tozu (10 gram),
1 tatlı kaşığı instant maya,
1 tatlı kaşığı toz şeker,
3 buçuk su bardağı un (kullanılan su bardağı ölçüsü: 200 ml.),
1 buçuk çorba kaşığı kakao (kakaolu hamur için).
Arası için;
Arzuya göre fındık veya ceviz içi (olmasa da olur).
Şerbeti için;
4 su bardağı toz şeker,
4 buçuk su bardağı su,
1-2 damla limon suyu.
Hamurunu hazırlamak için, kabartma tozu, maya ve un haricindeki malzemeler derin bir kap içerisinde karıştırılır.
Üzerine kabartma tozu, maya ve azar azar ölçülü olarak 3 su bardağı un ilave edilip, güzelce yoğrulur.
Yarım su bardağı unu aldığı kadar ilave edip, yumuşak bir hamur elde edilir.Elde edilen hamur hemen 5 eşit parçaya ayrılıp beze yapılır.