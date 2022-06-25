Rakiplerini solda sıfır bıraktı! Alina Boz bölüm başına servet değerinde ücret kazanacak!

Paramparça dizisinde canlandırdığı Hazal karakteriyle yıldızı parlayan, son olarak Netflix'te yayınlanan "Aşk101"deki Eda karakteri ile şöhreti artan, oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile adından söz ettiren Alina Boz dudak uçuklatan bir anlaşmaya imza attı. Şimdilerde bol bol senaryo okuyan, bölüm başı 50 bin dolara anlaşan güzel oyuncu anlaşma gereği 1.5 yıl hiçbir platformda boy gösteremeyecek..