Rakiplerini solda sıfır bıraktı! Alina Boz bölüm başına servet değerinde ücret kazanacak!
Paramparça dizisinde Hazal karakteriyle yıldızı parlayan, oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile adından söz ettiren Alina Boz servet değerinde bir anlaşmaya imza attı. Demet Özdemir, Hande Erçel Pınar Deniz gibi ünlü isimlerinde yer aldığı platformda Alina Boz, ablalarının kazancına yaklaşarak, bölüm başı 50 bin dolara anlaştı..
Paramparça dizisinde canlandırdığı Hazal karakteriyle yıldızı parlayan, son olarak Netflix'te yayınlanan "Aşk101"deki Eda karakteri ile şöhreti artan, oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile adından söz ettiren Alina Boz dudak uçuklatan bir anlaşmaya imza attı. Şimdilerde bol bol senaryo okuyan, bölüm başı 50 bin dolara anlaşan güzel oyuncu anlaşma gereği 1.5 yıl hiçbir platformda boy gösteremeyecek..
Servet değerinde anlaşma
Son olarak Burak Deniz'le birlikte oynadığı 'Maraşlı' dizisiyle yurtdışında hatırı sayılır bir izleyici kitlesi edinen oyuncu Alina Boz, servet değerinde bir anlaşmaya imza attı.
Ablalarının kazancına yaklaştı
Oyuncu, Türkiye pazarına yeni giren bir dijital platformun yüzü oldu. Hande Erçel, Demet Özdemir ve Pınar Deniz gibi ünlü isimlerinde yer aldığı platformda Alina Boz, ünlü isimlerin kazancına yaklaştı.
Bölüm başı 50 bin dolar
Hande Erçel ve Demet Özdemir'in bölüm başı 150 bin dolar (2 milyon 639 bin lira) kazanacağı platformda 24 yaşındaki genç yetenek alacağı ücretle dudak uçuklattı. Genç yetenek bölüm başı 50 bin dolar (870 bin lira) alacak.