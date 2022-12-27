Rakibine kafa atmıştı! Faturası ağır oldu: Beşiktaş'tan flaş Kevin N'Koudou kararı
Süper Lig'in 15. haftasınada deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olan Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou krizi patlak verdi. Zorlu mücadelenin 25. dakikasında girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan ve rakibi Kitsiou'ya kafa atan Kevin N'Koudou, pozisyondan sarı kartla sıyrılsa da teknik direktör Şenol Güneş ile siyah - beyazlı taraftarların tepkisini çekmişti. Beşiktaş'ta Fransız oyuncu için karar verildi. İşte detaylar...
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oldu. Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı ve siyah - beyazlılar üst üste ikinci kez puan kaybı yaşadı. Beşiktaş'a 1 puanı getiren golü 86. dakikada Hollandalı yıldız Wout Weghorst atarken, maçın 25. dakikasında sosyal medyanın gündemine oturan bir olay yaşanmıştı.
Beşiktaşlı Kevin N'Koudou, Kitsiou ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalmış ve yaşadığı tartışma sonrasında rakibine kafa atmıştı.
Hakem Atilla Karaoğlan, pozisyon sonrası Fransız futbolcuyu sarı kartla cezalandırmıştı. VAR kontrolü sonrasında kırmızı karta gerek duymayan Karaoğlan'ın kararının ardından ilk yarıda sahada kalan N'Koudou, ikinci yarının başında ise Şenol Güneş tarafından kenara alınmıştı.
Yıldız futbolcu; bu hareketi sonrasında yönetim, teknik heyet ve taraftarlardan tepki çekmişti. Milliyet'in haberine göre; siyah - beyazlı yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan N'Koudou'ya iyi bir teklif gelmesi durumunda oyuncuyu gönderecek.