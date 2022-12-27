Rakibine kafa atmıştı! Faturası ağır oldu: Beşiktaş'tan flaş Kevin N'Koudou kararı

Yıldız futbolcu; bu hareketi sonrasında yönetim, teknik heyet ve taraftarlardan tepki çekmişti. Milliyet'in haberine göre; siyah - beyazlı yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan N'Koudou'ya iyi bir teklif gelmesi durumunda oyuncuyu gönderecek.