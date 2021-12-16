Rakamlar bomba! Bill Gates Microsoft’taki çalışanlarına ne kadar maaş veriyor?
Bill Gates’in kurucusu olduğu Microsoft, 2021'de bünyesine 23 binden fazla personel ekledi ve teknoloji devi Covid-19 pandemisinin olumsuz etkilerine neredeyse hiç maruz kalmadı. Şirket, şu anda yaklaşık 107 bini ABD'de olmak üzere dünya çapında yaklaşık 190 bin kişiyi istihdam ediyor. Bununla birlikte şirket sık sık kadın çalışanlarına ayrımcılık iddialarıyla gündeme geliyor. Microsoft çalışanları, binden fazla kişinin maaş bilgilerinin bulunduğu verileri basına sızdırdı.
Business Insider, Microsoft çalışanlarının ne kadar kazandığına dair bir fikir edinmek için sızdırılmış maaş tablolarından ve vize başvurularından elde edilen verileri derledi. Sonuçlar, teknoloji devinin en yüksek maaşlı pozisyonlarını ortaya koydu. Aynı zamanda, çalışanların maaş ve terfi konularındaki eşitsizliklerini ortaya çıkardı.
Bununla birlikte Microsoft çalışanları maaş verilerini sızdırdıktan sonra maaş ve terfi ayrımcılığına karşı düzenleyicilerden harekete geçmelerini talep etti. Microsoft'ta teknik rollerde olan onlarca kadın, şirketteki maaş ve terfilerde uğradıkları cinsiyet ayrımcılığını belgelemek için şirketin maaş tablosunu sızdırdı.
NTV'de yer alan habere göre Bin 200'den fazla çalışan, deneyim ve departman bakımından değişen çalışanların her yıl ne kadar kazandığını ortaya koyan elektronik tabloda maaşlar paylaşıldı. Verilere göre en az kazananlar yazılımcı, kalite mühendisi ve çözüm mimarı pozisyonları oldu. İşte Microsoft çalışanlarının maaşları…
Yazılım mühendisi
Sızan Microsoft elektronik tablosundaki 600'den fazla çalışan, Azure, Office ve Windows dahil olmak üzere şirket genelindeki iş birimlerinde mühendis olarak tanımlandı. Veriler, yazılım mühendislerinin yılda ortalama 185 bin dolar kazandığını gösterdi. En yüksek kazanç grubundaki mühendislerinse yıllık maaşlarının 500 bin dolara kadar çıktığı görüldü.