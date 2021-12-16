Rakamlar bomba! Bill Gates Microsoft’taki çalışanlarına ne kadar maaş veriyor?

NTV'de yer alan habere göre Bin 200'den fazla çalışan, deneyim ve departman bakımından değişen çalışanların her yıl ne kadar kazandığını ortaya koyan elektronik tabloda maaşlar paylaşıldı. Verilere göre en az kazananlar yazılımcı, kalite mühendisi ve çözüm mimarı pozisyonları oldu. İşte Microsoft çalışanlarının maaşları…