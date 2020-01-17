Rahşan Ecevit hayatını kaybetti! Rahşan Ecevit kimdir?

DSP'nin kurucusu ve ilk başkanı olan Rahşan Ecevit; ressam, yazar ve siyasetçi kimliğiyle de ön plana çıktı. Rahşan Ecevit, bir süredir tedavi gördüğü GATA'da 17 Ocak 2020'de hayatını kaybetti. Rahşan Ecevit kimdir? Siyasi hayatı ve Rahşan Ecevit hakkında bilinmeyenler...