Rahşan Ecevit hayatını kaybetti! Rahşan Ecevit kimdir?
Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi ve DSP'nin kurucusu Rahşan Ecevit, 97 yaşında hayatını kaybetti. Peki Rahşan Ecevit kimdir?
DSP'nin kurucusu ve ilk başkanı olan Rahşan Ecevit; ressam, yazar ve siyasetçi kimliğiyle de ön plana çıktı. Rahşan Ecevit, bir süredir tedavi gördüğü GATA'da 17 Ocak 2020'de hayatını kaybetti. Rahşan Ecevit kimdir? Siyasi hayatı ve Rahşan Ecevit hakkında bilinmeyenler...
Rahşan Ecevit (doğum adıyla Zekiye Rahşan Aral), 1923 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Rahşan Ecevit; ressam, yazar ve siyasetçi kimliğinin yanı sıra Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Halk Partisi'nin kurucusu ve ilk başkanıdır.
1946'da Bülent Ecevit ile evlendi.Aslen Selanik'ten Şebinkarahisar'a yerleşmiş bir ailenin çocuğu olan Rahşan Ecevit'in, babası Namık Zeki Aral, annesi Zahide Aral'dır. Ankara Lisesi ve Robert Koleji mezunudur.
DSP'nin kurucusu ve eski genel başkanıdır. Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.Yazdığı Pülümür'de Aşk adlı roman, 2002 yılında tiyatroya uyarlanmıştır.